Festival des Forêts I En chemin avec Raphaël Feuillâtre & Aurélien Pascal Vieux-Moulin
Festival des Forêts I En chemin avec Raphaël Feuillâtre & Aurélien Pascal Vieux-Moulin dimanche 12 juillet 2026.
Vieux-Moulin
Festival des Forêts I En chemin avec Raphaël Feuillâtre & Aurélien Pascal
Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Pour cette journée de clôture, une déambulation qui nous mènera de l’if millénaire aux berges des étangs de Saint-Pierre, avant un final dans les ruines romantiques du prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres. Une promenade musicale et forestière parmi certains des plus beaux sites de la forêt, guidée par deux artistes les plus en vue de la jeune génération. Ils créeront une pièce nouvelle du grand guitariste brésilien, Sergio Addad.
14h00 | Concert déambulation
Raphaël Feuillâtre, guitare
Aurélien Pascal, violoncelle
Sur le sentier des Moines, une promenade autour du Mont-Saint-Pierre quatre pauses musicales et littéraires, de Bach à Villa-Lobos.
6 kilomètres dénivelé 80 mètres prévoir des chaussures de marche
Au départ du Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres
Pour cette journée de clôture, une déambulation qui nous mènera de l’if millénaire aux berges des étangs de Saint-Pierre, avant un final dans les ruines romantiques du prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres. Une promenade musicale et forestière parmi certains des plus beaux sites de la forêt, guidée par deux artistes les plus en vue de la jeune génération. Ils créeront une pièce nouvelle du grand guitariste brésilien, Sergio Addad.
14h00 | Concert déambulation
Raphaël Feuillâtre, guitare
Aurélien Pascal, violoncelle
Sur le sentier des Moines, une promenade autour du Mont-Saint-Pierre quatre pauses musicales et littéraires, de Bach à Villa-Lobos.
6 kilomètres dénivelé 80 mètres prévoir des chaussures de marche
Au départ du Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres .
Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99
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English :
For this closing day, a stroll that takes us from the thousand-year-old yew tree to the banks of the Saint-Pierre ponds, before a finale in the romantic ruins of the Saint-Pierre-en-Chastres priory. A musical and forested walk through some of the forest?s most beautiful sites, guided by two of the most prominent artists of the younger generation. They will be premiering a new piece by the great Brazilian guitarist Sergio Addad.
2:00 pm | Strolling concert
Raphaël Feuillâtre, guitar
Aurélien Pascal, cello
On the sentier des Moines, a walk around Mont-Saint-Pierre: four musical and literary pauses, from Bach to Villa-Lobos.
6 kilometers ? elevation gain 80 meters ? bring walking shoes
Leaving from Saint-Pierre-en-Chastres Priory
L’événement Festival des Forêts I En chemin avec Raphaël Feuillâtre & Aurélien Pascal Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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