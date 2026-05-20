Festival des Forêts I En chemin avec Raphaël Feuillâtre & Aurélien Pascal Vieux-Moulin

Vieux-Moulin

Festival des Forêts I En chemin avec Raphaël Feuillâtre & Aurélien Pascal

Saint-Pierre Vieux-Moulin Oise

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Pour cette journée de clôture, une déambulation qui nous mènera de l’if millénaire aux berges des étangs de Saint-Pierre, avant un final dans les ruines romantiques du prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres. Une promenade musicale et forestière parmi certains des plus beaux sites de la forêt, guidée par deux artistes les plus en vue de la jeune génération. Ils créeront une pièce nouvelle du grand guitariste brésilien, Sergio Addad.

14h00 | Concert déambulation

Raphaël Feuillâtre, guitare

Aurélien Pascal, violoncelle

Sur le sentier des Moines, une promenade autour du Mont-Saint-Pierre quatre pauses musicales et littéraires, de Bach à Villa-Lobos.

6 kilomètres dénivelé 80 mètres prévoir des chaussures de marche

Au départ du Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres

Pour cette journée de clôture, une déambulation qui nous mènera de l’if millénaire aux berges des étangs de Saint-Pierre, avant un final dans les ruines romantiques du prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres. Une promenade musicale et forestière parmi certains des plus beaux sites de la forêt, guidée par deux artistes les plus en vue de la jeune génération. Ils créeront une pièce nouvelle du grand guitariste brésilien, Sergio Addad.

14h00 | Concert déambulation

Raphaël Feuillâtre, guitare

Aurélien Pascal, violoncelle

Sur le sentier des Moines, une promenade autour du Mont-Saint-Pierre quatre pauses musicales et littéraires, de Bach à Villa-Lobos.

6 kilomètres dénivelé 80 mètres prévoir des chaussures de marche

Au départ du Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres .

Saint-Pierre Vieux-Moulin 60350 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 28 99

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English :

For this closing day, a stroll that takes us from the thousand-year-old yew tree to the banks of the Saint-Pierre ponds, before a finale in the romantic ruins of the Saint-Pierre-en-Chastres priory. A musical and forested walk through some of the forest?s most beautiful sites, guided by two of the most prominent artists of the younger generation. They will be premiering a new piece by the great Brazilian guitarist Sergio Addad.

2:00 pm | Strolling concert

Raphaël Feuillâtre, guitar

Aurélien Pascal, cello

On the sentier des Moines, a walk around Mont-Saint-Pierre: four musical and literary pauses, from Bach to Villa-Lobos.

6 kilometers ? elevation gain 80 meters ? bring walking shoes

Leaving from Saint-Pierre-en-Chastres Priory

L’événement Festival des Forêts I En chemin avec Raphaël Feuillâtre & Aurélien Pascal Vieux-Moulin a été mis à jour le 2026-05-20 par Compiègne Pierrefonds Tourisme