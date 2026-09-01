Vide-dressing à Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins
dimanche 13 septembre 2026 · Rue du 8 mai 1945 · Alleins
Informations pratiques
Alleins
Vide-dressing à Alleins
Dimanche 13 septembre 2026 de 10h à 17h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’association des commerçants d’Alleins organise son vide-dressing ! Adultes, enfants, vêtements et accessoires… vous trouverez peut-être votre pièce préférée de la rentrée !
Si vous avez des vêtements que vous ne portez plus dans vos armoires, ou des caisses d’accessoires à vendre, réservez votre table au vide-dressing de l’Acatia !
Les visiteurs pourront ainsi y trouver leur bonheur 100% seconde main de quoi se faire plaisir sans se ruiner et sans pollution supplémentaire !
Buvette et restauration seront disponibles sur place tout au long de la journée. .
Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 01 55 41
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English :
Second-hand clothes sales in Alleins adults, children, clothes, sports equipment and accessories.
L’événement Vide-dressing à Alleins Alleins a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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