Vide-dressing à Alleins Rue du 8 mai 1945 Alleins

Informations pratiques

Alleins

Vide-dressing à Alleins

Dimanche 13 septembre 2026 de 10h à 17h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association des commerçants d’Alleins organise son vide-dressing ! Adultes, enfants, vêtements et accessoires… vous trouverez peut-être votre pièce préférée de la rentrée !

Si vous avez des vêtements que vous ne portez plus dans vos armoires, ou des caisses d’accessoires à vendre, réservez votre table au vide-dressing de l’Acatia !

Les visiteurs pourront ainsi y trouver leur bonheur 100% seconde main de quoi se faire plaisir sans se ruiner et sans pollution supplémentaire !



Buvette et restauration seront disponibles sur place tout au long de la journée. .

Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 01 55 41

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English :

Second-hand clothes sales in Alleins adults, children, clothes, sports equipment and accessories.

L’événement Vide-dressing à Alleins Alleins a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Massif des Costes