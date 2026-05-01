Vide dressing Salle polyvalente de Corbenay Corbenay

Corbenay

Vide dressing

Salle polyvalente de Corbenay Avenue de la Forêt Corbenay Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Vide dressing organisé par le club multi collectionneur de Corbenay.

Samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h.

Venez faire de bonnes affaires ! Vous trouverez des vêtements pour tous âges (dès la naissance ), chaussures accessoires (sacs, ceintures, foulard, bonnet, casquettes, lunettes …).

Buvette et petite restauration sur place.

Entrée libre.

On vous attend nombreux ! .

Salle polyvalente de Corbenay Avenue de la Forêt Corbenay 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 94 05 42 cmc.corbenay@gmail.com

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English : Vide dressing

L’événement Vide dressing Corbenay a été mis à jour le 2026-05-04 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD