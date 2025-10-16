Vide-dressing de la Galerie de l’Alhambra TARBES Tarbes

Vide-dressing de la Galerie de l’Alhambra

TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Vide-dressing homme/femme/enfant

Inscription auprès de Victoria Planté

Atelier et vente de céramiques artisanales

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TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 18 99 06 52 victoriaplanteceramique@gmail.com

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English :

Men’s/Women’s/Children’s clothing clearance sale

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Workshop and sale of handmade ceramics

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L’événement Vide-dressing de la Galerie de l’Alhambra Tarbes a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de Tarbes|CDT65