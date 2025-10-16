Vide-dressing de la Galerie de l’Alhambra TARBES Tarbes
Vide-dressing de la Galerie de l’Alhambra TARBES Tarbes samedi 25 avril 2026.
Vide-dressing de la Galerie de l’Alhambra
TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Vide-dressing homme/femme/enfant
Inscription auprès de Victoria Planté
Atelier et vente de céramiques artisanales
> voir bloc Coordonnées
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TARBES 43 rue Maréchal Foch Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 18 99 06 52 victoriaplanteceramique@gmail.com
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English :
Men’s/Women’s/Children’s clothing clearance sale
Register with Victoria Planté
Workshop and sale of handmade ceramics
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L’événement Vide-dressing de la Galerie de l’Alhambra Tarbes a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de Tarbes|CDT65