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Vide dressing des Culott.é.e.s Bar Le Bock’Ale Le Passage

Vide dressing des Culott.é.e.s Bar Le Bock’Ale Le Passage

Vide dressing des Culott.é.e.s Bar Le Bock’Ale Le Passage samedi 30 mai 2026.

Lieu : Bar Le Bock'Ale

Adresse : 55 bis Avenue de la Marne

Ville : 47520 Le Passage

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Le Passage

Vide dressing des Culott.é.e.s

Bar Le Bock’Ale 55 bis Avenue de la Marne Le Passage Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Il s’agit d’un format nocturne et en extérieur, de 19h à 23h, on espère te retrouver pour vendre tes vêtements de printemps-été et accessoires de seconde main pour femmes, hommes et enfants.
Il s’agit d’un format nocturne et en extérieur, de 19h à 23h, on espère te retrouver pour vendre tes vêtements de printemps-été et accessoires de seconde main pour femmes, hommes et enfants.   .

Bar Le Bock’Ale 55 bis Avenue de la Marne Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 29 97 80  lesculottees.asso47@gmail.com

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English : Vide dressing des Culott.é.e.s

It?s a nocturnal, outdoor format, from 7pm to 11pm, and we hope to see you selling your spring-summer clothes and second-hand accessories for women, men and children.

L’événement Vide dressing des Culott.é.e.s Le Passage a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Destination Agen