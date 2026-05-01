Vide dressing des Culott.é.e.s Bar Le Bock’Ale Le Passage
Vide dressing des Culott.é.e.s Bar Le Bock’Ale Le Passage samedi 30 mai 2026.
Le Passage
Vide dressing des Culott.é.e.s
Bar Le Bock’Ale 55 bis Avenue de la Marne Le Passage Lot-et-Garonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Il s’agit d’un format nocturne et en extérieur, de 19h à 23h, on espère te retrouver pour vendre tes vêtements de printemps-été et accessoires de seconde main pour femmes, hommes et enfants.
Il s’agit d’un format nocturne et en extérieur, de 19h à 23h, on espère te retrouver pour vendre tes vêtements de printemps-été et accessoires de seconde main pour femmes, hommes et enfants. .
Bar Le Bock’Ale 55 bis Avenue de la Marne Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 29 97 80 lesculottees.asso47@gmail.com
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English : Vide dressing des Culott.é.e.s
It?s a nocturnal, outdoor format, from 7pm to 11pm, and we hope to see you selling your spring-summer clothes and second-hand accessories for women, men and children.
L’événement Vide dressing des Culott.é.e.s Le Passage a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Destination Agen