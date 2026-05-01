Vide dressing des Culott.é.e.s Bar Le Bock’Ale Le Passage

Le Passage

Vide dressing des Culott.é.e.s

Bar Le Bock’Ale 55 bis Avenue de la Marne Le Passage Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Il s’agit d’un format nocturne et en extérieur, de 19h à 23h, on espère te retrouver pour vendre tes vêtements de printemps-été et accessoires de seconde main pour femmes, hommes et enfants.

Il s’agit d’un format nocturne et en extérieur, de 19h à 23h, on espère te retrouver pour vendre tes vêtements de printemps-été et accessoires de seconde main pour femmes, hommes et enfants. .

Bar Le Bock’Ale 55 bis Avenue de la Marne Le Passage 47520 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 29 97 80 lesculottees.asso47@gmail.com

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English : Vide dressing des Culott.é.e.s

It?s a nocturnal, outdoor format, from 7pm to 11pm, and we hope to see you selling your spring-summer clothes and second-hand accessories for women, men and children.

L’événement Vide dressing des Culott.é.e.s Le Passage a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Destination Agen