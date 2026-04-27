Vide-dressing Espace des Séounes La Sauvetat-de-Savères
Vide-dressing Espace des Séounes La Sauvetat-de-Savères dimanche 17 mai 2026.
La Sauvetat-de-Savères
Vide-dressing
Espace des Séounes 92 allée du foirail La Sauvetat-de-Savères Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 16:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Venez refaire votre garde-robe, pour une mode plus respectueuse et moins chère ! Vêtements et accessoires de seconde main, petits objets d’artisans et spectacle de clowns à 11h.
Venez refaire votre garde-robe, pour une mode plus respectueuse et moins chère ! Vêtements et accessoires de seconde main, petits objets d’artisans et spectacle de clowns à 11h.
Assiette déjeuner possible au Bistrot l’Ornithorynque (réservation recommandée au 05 53 86 33 47). .
Espace des Séounes 92 allée du foirail La Sauvetat-de-Savères 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 12 70 92 info@aufildesseounes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-dressing
Come and refurbish your wardrobe, for more respectful and less expensive fashion! Second-hand clothes and accessories, small craft items and a clown show at 11am.
L’événement Vide-dressing La Sauvetat-de-Savères a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Destination Agen