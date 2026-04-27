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Vide-dressing Espace des Séounes La Sauvetat-de-Savères

Vide-dressing Espace des Séounes La Sauvetat-de-Savères

Vide-dressing Espace des Séounes La Sauvetat-de-Savères dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Espace des Séounes

Adresse : 92 allée du foirail

Ville : 47270 La Sauvetat-de-Savères

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

La Sauvetat-de-Savères

Vide-dressing

Espace des Séounes 92 allée du foirail La Sauvetat-de-Savères Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 10:00:00
fin : 2026-05-17 16:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Venez refaire votre garde-robe, pour une mode plus respectueuse et moins chère ! Vêtements et accessoires de seconde main, petits objets d’artisans et spectacle de clowns à 11h.
Venez refaire votre garde-robe, pour une mode plus respectueuse et moins chère ! Vêtements et accessoires de seconde main, petits objets d’artisans et spectacle de clowns à 11h.
Assiette déjeuner possible au Bistrot l’Ornithorynque (réservation recommandée au 05 53 86 33 47).   .

Espace des Séounes 92 allée du foirail La Sauvetat-de-Savères 47270 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 12 70 92  info@aufildesseounes.fr

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English : Vide-dressing

Come and refurbish your wardrobe, for more respectful and less expensive fashion! Second-hand clothes and accessories, small craft items and a clown show at 11am.

L’événement Vide-dressing La Sauvetat-de-Savères a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Destination Agen