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Vide dressing Lieu-dit Keristinec Riec-sur-Bélon

samedi 25 juillet 2026 · Lieu-dit Keristinec · Riec-sur-Bélon

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Lieu-dit Keristinec
Adresse
Les puces de Riec
Ville
29340 Riec-sur-Bélon
Département
Finistère
Tarif

Riec-sur-Bélon

Vide dressing

Lieu-dit Keristinec Les puces de Riec Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26

Pour tous les goûts avec des bons plans à saisir !
Vêtements, accessoires, décoration, vaisselle, jouets.
Venez chiner et faire de belles affaires !   .

Lieu-dit Keristinec Les puces de Riec Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 92 07 

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English :

L’événement Vide dressing Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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