AGENDA · Riec-sur-Bélon
Vide dressing Lieu-dit Keristinec Riec-sur-Bélon
samedi 25 juillet 2026 · Lieu-dit Keristinec · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
Vide dressing
Lieu-dit Keristinec Les puces de Riec Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:00:00
fin : 2026-07-25 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
Pour tous les goûts avec des bons plans à saisir !
Vêtements, accessoires, décoration, vaisselle, jouets.
Venez chiner et faire de belles affaires ! .
Lieu-dit Keristinec Les puces de Riec Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 92 07
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English :
L’événement Vide dressing Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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