Informations pratiques

Riec-sur-Bélon

Vide dressing

Lieu-dit Keristinec Les puces de Riec Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Pour tous les goûts avec des bons plans à saisir !

Vêtements, accessoires, décoration, vaisselle, jouets.

Venez chiner et faire de belles affaires ! .

Lieu-dit Keristinec Les puces de Riec Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 92 07

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English :

L’événement Vide dressing Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS