Faye-sur-Ardin

Vide-dressing & vide-grenier

Salle des fêtes Faye-sur-Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’Ape Faye/Béceleuf organise un vide-dressing et vide-grenier .

Salle des fêtes Faye-sur-Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 19 49 92 apefayebeceleuf@gmail.com

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English : Vide-dressing & vide-grenier

L’événement Vide-dressing & vide-grenier Faye-sur-Ardin a été mis à jour le 2026-03-31 par CC Val de Gâtine