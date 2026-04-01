Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-dressing & vide-grenier Faye-sur-Ardin

Vide-dressing & vide-grenier Faye-sur-Ardin

Vide-dressing & vide-grenier Faye-sur-Ardin dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 79160 Faye-sur-Ardin

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 5 5

Faye-sur-Ardin

Vide-dressing & vide-grenier

Salle des fêtes Faye-sur-Ardin Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

L’Ape Faye/Béceleuf organise un vide-dressing et vide-grenier   .

Salle des fêtes Faye-sur-Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 19 49 92  apefayebeceleuf@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-dressing & vide-grenier

L’événement Vide-dressing & vide-grenier Faye-sur-Ardin a été mis à jour le 2026-03-31 par CC Val de Gâtine