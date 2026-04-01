Vide-dressing & vide-grenier Faye-sur-Ardin
Vide-dressing & vide-grenier Faye-sur-Ardin dimanche 26 avril 2026.
Faye-sur-Ardin
Vide-dressing & vide-grenier
Salle des fêtes Faye-sur-Ardin Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’Ape Faye/Béceleuf organise un vide-dressing et vide-grenier .
Salle des fêtes Faye-sur-Ardin 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 46 19 49 92 apefayebeceleuf@gmail.com
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English : Vide-dressing & vide-grenier
L’événement Vide-dressing & vide-grenier Faye-sur-Ardin a été mis à jour le 2026-03-31 par CC Val de Gâtine