Vide dressing Villersexel

Vide dressing

Ecuries des crins d’argent Villersexel Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12

L’association des cavaliers de Villersexel organise un vide-dressing directement aux écuries à Villersexel. L’occasion de faire un petit ménage de printemps dans vos armoires. Jeux pour enfants, buvette et barbecue. .

Ecuries des crins d’argent Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 27 75 53 ophelie.lachaux@gmail.com

English : Vide dressing

