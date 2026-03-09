Vide dressing Villersexel
Vide dressing Villersexel dimanche 12 avril 2026.
Vide dressing
Ecuries des crins d’argent Villersexel Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 16:00:00
Date(s) :
2026-04-12
L’association des cavaliers de Villersexel organise un vide-dressing directement aux écuries à Villersexel. L’occasion de faire un petit ménage de printemps dans vos armoires. Jeux pour enfants, buvette et barbecue. .
Ecuries des crins d’argent Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 27 75 53 ophelie.lachaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide dressing
L’événement Vide dressing Villersexel a été mis à jour le 2026-03-09 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL