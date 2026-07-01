AGENDA · Sainte-Eanne
Vide Grenier 1ère édition Sainte-Eanne
dimanche 19 juillet 2026 · Sainte-Eanne
Informations pratiques
Sainte-Eanne
Vide Grenier 1ère édition
Sainte-Eanne Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Vide grenier organisé par l’association RécrEANNE et le football club de ste Eanne. .
Sainte-Eanne 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 01 95
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English : Vide Grenier 1ère édition
L’événement Vide Grenier 1ère édition Sainte-Eanne a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Haut Val De Sèvre