Informations pratiques

Sainte-Eanne

Vide Grenier 1ère édition

Sainte-Eanne Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Vide grenier organisé par l’association RécrEANNE et le football club de ste Eanne. .

Sainte-Eanne 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 01 95

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English : Vide Grenier 1ère édition

L’événement Vide Grenier 1ère édition Sainte-Eanne a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Haut Val De Sèvre