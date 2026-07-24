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Vide-grenier à Angerville-l’Orcher Stade municipal Angerville-l’Orcher

dimanche 2 août 2026 · Stade municipal · Angerville-l'Orcher

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Stade municipal
Adresse
Rue des Écoles
Ville
76280 Angerville-l'Orcher
Département
Seine-Maritime
Tarif

Angerville-l’Orcher

Vide-grenier à Angerville-l’Orcher

Stade municipal Rue des Écoles Angerville-l’Orcher Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Venez chiner parmi les nombreux stands et dénicher vêtements, jouets, livres, objets de décoration, meubles et bien d’autres trésors. Une buvette et un espace de restauration seront disponibles sur place pour profiter pleinement de cette journée conviviale en famille ou entre amis. Bonne humeur et bonnes affaires garanties !   .

Stade municipal Rue des Écoles Angerville-l’Orcher 76280 Seine-Maritime Normandie  

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English : Vide-grenier à Angerville-l’Orcher

L’événement Vide-grenier à Angerville-l’Orcher Angerville-l’Orcher a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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