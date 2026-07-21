Vide-grenier à Anglars Nozac Anglars-Nozac
dimanche 23 août 2026 · Anglars-Nozac
Informations pratiques
Anglars-Nozac
Vide-grenier à Anglars Nozac
Place d’Auniac Anglars-Nozac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 17:30:00
Date(s) :
2026-08-23
L'Association La Relincoise organise une vide grenier sur la place ombragée d'Auniac
L'Association La Relincoise organise une vide grenier sur la place ombragée d'Auniac. Venez chiner nombreux !
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Place d’Auniac Anglars-Nozac 46300 Lot Occitanie +33 6 24 01 87 44
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English :
The La Relincoise Association is organizing a yard sale on the shaded square in Auniac
L’événement Vide-grenier à Anglars Nozac Anglars-Nozac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Gourdon