Informations pratiques

Anglars-Nozac

Vide-grenier à Anglars Nozac

Place d’Auniac Anglars-Nozac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-08-23

L'Association La Relincoise organise une vide grenier sur la place ombragée d'Auniac

L'Association La Relincoise organise une vide grenier sur la place ombragée d'Auniac. Venez chiner nombreux !

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Place d’Auniac Anglars-Nozac 46300 Lot Occitanie +33 6 24 01 87 44

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English :

The La Relincoise Association is organizing a yard sale on the shaded square in Auniac

L’événement Vide-grenier à Anglars Nozac Anglars-Nozac a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Gourdon