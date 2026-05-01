Vide Grenier à Chevroches Le Bourg Chevroches

Chevroches

Vide Grenier à Chevroches

Le Bourg Halte Nautique Chevroches Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 06:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Vide Grenier au bord de la halte Nautique Buvette et restauration sur place Emplacement gratuit A partir de 6h pour les exposants- Organisé par le comité des fêtes de Chevroches .

Le Bourg Halte Nautique Chevroches 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 55 47 10

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English : Vide Grenier à Chevroches

L’événement Vide Grenier à Chevroches Chevroches a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Clamecy Haut Nivernais