Vide Grenier à Chevroches Le Bourg Chevroches
Vide Grenier à Chevroches Le Bourg Chevroches jeudi 14 mai 2026.
Chevroches
Vide Grenier à Chevroches
Le Bourg Halte Nautique Chevroches Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 06:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Vide Grenier au bord de la halte Nautique Buvette et restauration sur place Emplacement gratuit A partir de 6h pour les exposants- Organisé par le comité des fêtes de Chevroches .
Le Bourg Halte Nautique Chevroches 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 55 47 10
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English : Vide Grenier à Chevroches
L’événement Vide Grenier à Chevroches Chevroches a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Clamecy Haut Nivernais