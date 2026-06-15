Crépon

Vide grenier à Crépon

Bourg Crépon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Crépon animation organise son vide-grenier annuel, avec restauration sur place.

Réservation obligatoire pour les exposants.

Crépon animation organise son vide-grenier annuel, avec restauration sur place.

Réservation obligatoire pour les exposants. .

Bourg Crépon 14480 Calvados Normandie +33 7 44 84 44 74

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English : Vide grenier à Crépon

Crépon animation is holding its annual garage sale, with on-site catering.

Exhibitors must be booked in advance.

L’événement Vide grenier à Crépon Crépon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Gold Beach