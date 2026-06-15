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Vide grenier à Crépon Crépon

Vide grenier à Crépon Crépon dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Bourg

Ville : 14480 Crépon

Département : Calvados

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Crépon

Vide grenier à Crépon

Bourg Crépon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Crépon animation organise son vide-grenier annuel, avec restauration sur place.
Réservation obligatoire pour les exposants.
Crépon animation organise son vide-grenier annuel, avec restauration sur place.
Réservation obligatoire pour les exposants.   .

Bourg Crépon 14480 Calvados Normandie +33 7 44 84 44 74 

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English : Vide grenier à Crépon

Crépon animation is holding its annual garage sale, with on-site catering.
Exhibitors must be booked in advance.

L’événement Vide grenier à Crépon Crépon a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Gold Beach

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