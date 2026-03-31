Vide grenier à Drefféac Drefféac
Vide grenier à Drefféac Drefféac vendredi 8 mai 2026.
Drefféac
Vide grenier à Drefféac
Espace culturel et sportif Drefféac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 08:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Vide-grenier annuel organisé par le comité des fêtes de Drefféac
De 8h à 18h
Tarif extérieur 5m x 3m
12 euros avec voiture
10 euros sans voiture
15 euros pour les professionnels
Bar et restauration sur place
Renseignements 07 80 11 96 96
comitedesfetes44530@gmail.com
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Espace culturel et sportif Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Vide grenier à Drefféac Drefféac a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44