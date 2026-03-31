Drefféac

Vide grenier à Drefféac

Espace culturel et sportif Drefféac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 08:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Vide-grenier annuel organisé par le comité des fêtes de Drefféac

De 8h à 18h

Tarif extérieur 5m x 3m

12 euros avec voiture

10 euros sans voiture

15 euros pour les professionnels

Bar et restauration sur place

Renseignements 07 80 11 96 96

comitedesfetes44530@gmail.com

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Espace culturel et sportif Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Vide grenier à Drefféac Drefféac a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44