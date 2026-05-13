Estaing

Vide Grenier à Estaing

Foirail Estaing Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Venez vendre, chiner, flâner… à Estaing, le vide-grenier s’anime !

ouvert aux particuliers 5€ les 3 mètres, pensez à réserver !

Renseignements Inscription 06 83 70 04 81 07 81 44 12 51

Venez nombreux ! .

Foirail Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 6 83 70 04 81 fr.estaing12@gmail.com

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English :

Come and sell, bargain-hunt, stroll? in Estaing, the garage sale comes to life!

L’événement Vide Grenier à Estaing Estaing a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)