Vide Grenier à Estaing Estaing
Vide Grenier à Estaing Estaing dimanche 14 juin 2026.
Estaing
Vide Grenier à Estaing
Foirail Estaing Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Venez vendre, chiner, flâner… à Estaing, le vide-grenier s’anime !
ouvert aux particuliers 5€ les 3 mètres, pensez à réserver !
Renseignements Inscription 06 83 70 04 81 07 81 44 12 51
Venez nombreux ! .
Foirail Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 6 83 70 04 81 fr.estaing12@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and sell, bargain-hunt, stroll? in Estaing, the garage sale comes to life!
L’événement Vide Grenier à Estaing Estaing a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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