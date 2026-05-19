Estaing

Sortie Natura 2000 Le lac d’Estaing

RDV au centre du village de Sireix, covoiturage ESTAING Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

À proximité du site Natura 2000 du Cabaliros, partez à la découverte du lac d’Estaing qui abrite une biodiversité incroyable ! Vous profiterez de la quiétude de ce lieu idyllique autour d’une multitude de milieux aquatiques ruisseau de montagne, zone humide, eau transparente du lac… Vous y croiserez peut-être le discret Cincle plongeur…. Sortie familiale sur un terrain facile permettant de découvrir nos montagnes autrement , dans un moment hors du temps et à travers des ateliers ludiques et participatifs.

Prévoir pique-nique, eau, et le nécessaire de balade (chaussures de marche, protection solaire/pluie, chapeau, coupe-vent).

Sous inscription obligatoire auprès d’Eco’ DELS.

Sortie limitée à 12 personnes.

Annulation en cas de mauvais temps. .

RDV au centre du village de Sireix, covoiturage ESTAING Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05 contact@ecodels.fr

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English :

Near the Natura 2000 site of Cabaliros, discover the Lac d’Estaing, home to incredible biodiversity! Enjoy the peace and quiet of this idyllic setting, with its multitude of aquatic environments: mountain streams, wetlands, clear lake water? Perhaps you’ll come across the discreet Dipper? A family outing on easy terrain, allowing you to discover our mountains in a different way, in a moment out of time and through fun, participatory workshops.

L’événement Sortie Natura 2000 Le lac d’Estaing Estaing a été mis à jour le 2026-05-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65