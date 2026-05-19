Sortie Natura 2000 Le lac d’Estaing RDV au centre du village de Sireix, covoiturage Estaing
Sortie Natura 2000 Le lac d’Estaing RDV au centre du village de Sireix, covoiturage Estaing mercredi 15 juillet 2026.
Estaing
Sortie Natura 2000 Le lac d’Estaing
RDV au centre du village de Sireix, covoiturage ESTAING Estaing Hautes-Pyrénées
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:30:00
fin : 2026-07-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-15
À proximité du site Natura 2000 du Cabaliros, partez à la découverte du lac d’Estaing qui abrite une biodiversité incroyable ! Vous profiterez de la quiétude de ce lieu idyllique autour d’une multitude de milieux aquatiques ruisseau de montagne, zone humide, eau transparente du lac… Vous y croiserez peut-être le discret Cincle plongeur…. Sortie familiale sur un terrain facile permettant de découvrir nos montagnes autrement , dans un moment hors du temps et à travers des ateliers ludiques et participatifs.
Prévoir pique-nique, eau, et le nécessaire de balade (chaussures de marche, protection solaire/pluie, chapeau, coupe-vent).
Sous inscription obligatoire auprès d’Eco’ DELS.
Sortie limitée à 12 personnes.
Annulation en cas de mauvais temps. .
RDV au centre du village de Sireix, covoiturage ESTAING Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05 contact@ecodels.fr
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English :
Near the Natura 2000 site of Cabaliros, discover the Lac d’Estaing, home to incredible biodiversity! Enjoy the peace and quiet of this idyllic setting, with its multitude of aquatic environments: mountain streams, wetlands, clear lake water? Perhaps you’ll come across the discreet Dipper? A family outing on easy terrain, allowing you to discover our mountains in a different way, in a moment out of time and through fun, participatory workshops.
L’événement Sortie Natura 2000 Le lac d’Estaing Estaing a été mis à jour le 2026-05-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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