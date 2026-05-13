Projection de films anciens à Estaing Sauvegarde Saint Fleuret Estaing

Estaing

Projection de films anciens à Estaing

Sauvegarde Saint Fleuret Salle d’animation Foirail Estaing Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-06-06

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-06-06 2026-08-11

La section Sauvegarde de la St Fleuret a le plaisir de vous convier à un voyage au cœur des souvenirs et du patrimoine à travers une projection de films anciens.

Ces deux films, d’une durée totale d’environ une heure, ont été tournés en 1952 et 1957 à Estaing, Espalion et Entraygues-sur-Truyère, sur pellicule argentique 16mm. Récemment numérisés, ils offrent un précieux témoignage sur la vie des villages du territoire au milieu du XXe siècle.

Ils sont l’œuvre de Pierre Madoulé, enfant d’Estaing, artiste aux multiples talents, chanteur lyrique, acteur de théâtre et de cinéma sous le nom de Robert Destain, dont le regard de cinéaste amateur saisit avec sensibilité la mémoire du territoire.

Le film de 1952 dévoile la vie quotidienne d’autrefois ruelles animées, ponts et châteaux, métiers traditionnels, scènes agricoles et gestes du quotidien au cœur de la vallée du Lot.

Le film de 1957 est consacré à la procession de la Saint-Fleuret à Estaing, et restitue l’atmosphère unique de cette fête traditionnelle, entre ferveur religieuse et convivialité villageoise. .

Sauvegarde Saint Fleuret Salle d’animation Foirail Estaing 12190 Aveyron Occitanie +33 6 03 07 49 14

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English :

The Sauvegarde de la St Fleuret section is pleased to invite you to a trip down memory lane with a screening of old films.

L’événement Projection de films anciens à Estaing Estaing a été mis à jour le 2026-05-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)