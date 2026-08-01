Informations pratiques

Felzins

Vide-grenier à Felzins

Bourg Felzins Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Le comité des fêtes de Felzins organise un vide-grenier ouvert aux chineurs et aux exposants

Le comité des fêtes de Felzins organise un vide-grenier ouvert aux chineurs et aux exposants. Tout au long de la journée, les visiteurs peuvent dénicher des objets de seconde main dans une ambiance conviviale. Une restauration est proposée sur place avec un plateau repas paella sur réservation. Les exposants bénéficient d'un café et d'une fouace offerts.

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Bourg Felzins 46270 Lot Occitanie +33 6 45 78 74 57

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English :

The Felzins Festival Committee is organizing a yard sale open to bargain hunters and vendors

L’événement Vide-grenier à Felzins Felzins a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Figeac