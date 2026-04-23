Fretigney-et-Velloreille

Vide-grenier à Fretigney

Stade Fretigney-et-Velloreille Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Chineurs ou vendeurs ? Cette belle journée sera l’occasion de vider les placards, les greniers…faire de belles rencontres et passer un moment convivial. Les personnes intéressées pour avoir un stand sont invitées à s’inscrire auprès d’Isabelle ( 2 euros le mètre) avant le 5 mai. Restauration et buvette toute la journée. .

Stade Fretigney-et-Velloreille 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 88 09 72

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English : Vide-grenier à Fretigney

L’événement Vide-grenier à Fretigney Fretigney-et-Velloreille a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY