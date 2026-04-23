Vide-grenier à Fretigney Fretigney-et-Velloreille
Vide-grenier à Fretigney Fretigney-et-Velloreille dimanche 10 mai 2026.
Fretigney-et-Velloreille
Vide-grenier à Fretigney
Stade Fretigney-et-Velloreille Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Chineurs ou vendeurs ? Cette belle journée sera l’occasion de vider les placards, les greniers…faire de belles rencontres et passer un moment convivial. Les personnes intéressées pour avoir un stand sont invitées à s’inscrire auprès d’Isabelle ( 2 euros le mètre) avant le 5 mai. Restauration et buvette toute la journée. .
Stade Fretigney-et-Velloreille 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 03 88 09 72
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English : Vide-grenier à Fretigney
L’événement Vide-grenier à Fretigney Fretigney-et-Velloreille a été mis à jour le 2026-04-23 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY