Vide-grenier à Gastes Gastes
Vide-grenier à Gastes Gastes dimanche 21 juin 2026.
Gastes
Vide-grenier à Gastes
Avenue du lac Gastes Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 17:00:00
Date(s) :
2026-06-21 2026-07-12 2026-08-23
Vide-grenier sur les bords du lac .
Avenue du lac Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 84 29 12 jean-luc.cigrand@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-grenier à Gastes
L’événement Vide-grenier à Gastes Gastes a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grands Lacs
À voir aussi à Gastes (Landes)
- Vide-grenier à Gastes Gastes 7 juin 2026
- Vide-grenier Gastes 14 juin 2026
- Marché des producteurs à Gastes Gastes 31 juillet 2026
- Marché de Noël à Gastes Salle des fêtes Gastes 5 décembre 2026