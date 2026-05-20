Gastes

Vide-grenier à Gastes

Avenue du lac Gastes Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 09:00:00

fin : 2026-06-21 17:00:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-12 2026-08-23

Vide-grenier sur les bords du lac .

Avenue du lac Gastes 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 84 29 12 jean-luc.cigrand@orange.fr

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English : Vide-grenier à Gastes

L’événement Vide-grenier à Gastes Gastes a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Grands Lacs