Vide grenier à Guenrouët face au camping Guenrouet

Guenrouet

Vide grenier à Guenrouët

face au camping St Clair Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’amicale laïque des 3 chênes vous propose de venir à son traditionnel vide-greniers, organisé le 7 juin 2026 de 8h à 18h.

Avec plus de 120 exposants sur un site remarquable près du canal de nantes à brest.

Restauration locale galettes, crêpes, grillades, frites.

Grande tombola avec nombreux lots à gagner.

Entrée gratuite

10€ les 4 mètres linéaires.

Possibilité d’une voiture sur emplacement

Installation de 7h à 8h

Informations et réservation 07 66 86 91 55

amicalelaique3chenes@gmail.com .

face au camping St Clair Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Vide grenier à Guenrouët Guenrouet a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44