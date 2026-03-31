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Vide grenier à Guenrouët face au camping Guenrouet

Vide grenier à Guenrouët face au camping Guenrouet dimanche 7 juin 2026.

Lieu : face au camping

Adresse : St Clair

Ville : 44530 Guenrouet

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-06-07T09:00:00

Fin : 2026-06-07T18:00:00

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Guenrouet

Vide grenier à Guenrouët

face au camping St Clair Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07

L’amicale laïque des 3 chênes vous propose de venir à son traditionnel vide-greniers, organisé le 7 juin 2026 de 8h à 18h.
Avec plus de 120 exposants sur un site remarquable près du canal de nantes à brest.
Restauration locale galettes, crêpes, grillades, frites.
Grande tombola avec nombreux lots à gagner.
Entrée gratuite

10€ les 4 mètres linéaires.
Possibilité d’une voiture sur emplacement
Installation de 7h à 8h

Informations et réservation 07 66 86 91 55
amicalelaique3chenes@gmail.com   .

face au camping St Clair Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Vide grenier à Guenrouët Guenrouet a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44

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