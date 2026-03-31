Vide grenier à Guenrouët face au camping Guenrouet
Vide grenier à Guenrouët face au camping Guenrouet dimanche 7 juin 2026.
Guenrouet
Vide grenier à Guenrouët
face au camping St Clair Guenrouet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
L’amicale laïque des 3 chênes vous propose de venir à son traditionnel vide-greniers, organisé le 7 juin 2026 de 8h à 18h.
Avec plus de 120 exposants sur un site remarquable près du canal de nantes à brest.
Restauration locale galettes, crêpes, grillades, frites.
Grande tombola avec nombreux lots à gagner.
Entrée gratuite
10€ les 4 mètres linéaires.
Possibilité d’une voiture sur emplacement
Installation de 7h à 8h
Informations et réservation 07 66 86 91 55
amicalelaique3chenes@gmail.com .
face au camping St Clair Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide grenier à Guenrouët Guenrouet a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44
À voir aussi à Guenrouet (Loire-Atlantique)
- Concert Découverte des percussions africaines Bibliothèque Guenrouet 11 avril 2026
- Repas et soirée dansante années 90-2000 Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Guenrouet 11 avril 2026
- Le printemps de l’âne Guenrouet 18 avril 2026
- Circuit du Cougou Guenrouet Loire-Atlantique 1 mai 2026
- Circuit Paysage et patrimoine Guenrouet Loire-Atlantique 1 mai 2026