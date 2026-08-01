Informations pratiques

Laissey

Vide Grenier à Laissey

Place de la gare Laissey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide grenier à Laissey le dimanche 30 août. Place de la gare. Restauration rapide frites, sandwichs, crêpes, gaufres, glaces… Inscription au musée de l’outil, 42 grande rue, 25820 Laissey, le lundi et mercredi matin de 9h à 12h. .

Place de la gare Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 40 87 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide Grenier à Laissey

L’événement Vide Grenier à Laissey Laissey a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS