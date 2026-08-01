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AGENDA · Laissey

Vide Grenier à Laissey Laissey

dimanche 30 août 2026 · Laissey

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Place de la gare
Ville
25820 Laissey
Département
Doubs
Tarif
Gratuit Gratuit

Laissey

Vide Grenier à Laissey

Place de la gare Laissey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Vide grenier à Laissey le dimanche 30 août. Place de la gare. Restauration rapide frites, sandwichs, crêpes, gaufres, glaces… Inscription au musée de l’outil, 42 grande rue, 25820 Laissey, le lundi et mercredi matin de 9h à 12h.   .

Place de la gare Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 40 87 18 

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English : Vide Grenier à Laissey

L’événement Vide Grenier à Laissey Laissey a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS

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