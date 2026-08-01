Vide Grenier à Laissey Laissey
dimanche 30 août 2026 · Laissey
Informations pratiques
Laissey
Vide Grenier à Laissey
Place de la gare Laissey Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 17:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Vide grenier à Laissey le dimanche 30 août. Place de la gare. Restauration rapide frites, sandwichs, crêpes, gaufres, glaces… Inscription au musée de l’outil, 42 grande rue, 25820 Laissey, le lundi et mercredi matin de 9h à 12h. .
Place de la gare Laissey 25820 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 40 87 18
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English : Vide Grenier à Laissey
L’événement Vide Grenier à Laissey Laissey a été mis à jour le 2026-07-28 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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