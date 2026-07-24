Vide-grenier à Les Essarts-lès-Sézanne Rue Grande Rue Les Essarts-lès-Sézanne

Informations pratiques

Les Essarts-lès-Sézanne

Vide-grenier à Les Essarts-lès-Sézanne

Rue Grande Rue Grande Rue Les Essarts-lès-Sézanne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 06:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Le dimanche 6 septembre 2026, dès 6h00, venez chiner au vide-grenier des Essarts-lès-Sézanne.Tout public

Le dimanche 6 septembre 2026, dès 6h00, venez chiner au vide-grenier des Essarts-lès-Sézanne.

Parcourez les nombreux stands à la recherche de vêtements, livres, jouets, objets de décoration, curiosités et bien d’autres trésors. Une exposition de peinture viendra également compléter cette journée placée sous le signe de la découverte.

Une buvette et un espace de restauration seront disponibles sur place pour profiter pleinement de cette journée conviviale.

Une belle occasion de faire de bonnes affaires dans une ambiance chaleureuse ! .

Rue Grande Rue Grande Rue Les Essarts-lès-Sézanne 51120 Marne Grand Est +33 6 07 69 64 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier à Les Essarts-lès-Sézanne

On Sunday, September 6, 2026, starting at 6:00 a.m., come browse the flea market in Les Essarts-lès-Sézanne.

L’événement Vide-grenier à Les Essarts-lès-Sézanne Les Essarts-lès-Sézanne a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme de Sézanne et sa région