Vide-grenier à Loudes Loudes
dimanche 13 septembre 2026 · Loudes
Informations pratiques
Loudes
Vide-grenier à Loudes
Le Bourg Loudes Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le Comité des fêtes de Loudes organise son vide-grenier dans le village dès 6h. Emplacements à 5 € pour environ 6 mètres. Hot-dogs et buvette sur place.
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Le Bourg Loudes 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 24 22 84
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English :
The Loudes Festival Committee is hosting its yard sale in the village starting at 6 a.m. Stalls are 5 ? for approximately 6 meters. Hot dogs and refreshments will be available on site.
L’événement Vide-grenier à Loudes Loudes a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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