Informations pratiques

Loudes

Vide-grenier à Loudes

Le Bourg Loudes Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 06:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le Comité des fêtes de Loudes organise son vide-grenier dans le village dès 6h. Emplacements à 5 € pour environ 6 mètres. Hot-dogs et buvette sur place.

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Le Bourg Loudes 43320 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 24 22 84

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English :

The Loudes Festival Committee is hosting its yard sale in the village starting at 6 a.m. Stalls are 5 ? for approximately 6 meters. Hot dogs and refreshments will be available on site.

L’événement Vide-grenier à Loudes Loudes a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay