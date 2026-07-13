Vide-Grenier à Montoison Vieux village Montoison
dimanche 30 août 2026 · Vieux village · Montoison
Informations pratiques
Montoison
Vide-Grenier à Montoison
Vieux village Place des Remparts Montoison Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 16:00:00
Date(s) :
2026-08-30
L’Association des Amis du Patrimoine de Montoison organise un vide-grenier dans le vieux village de la commune de Montoison, venez nombreux !
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Vieux village Place des Remparts Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 67 36 43
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English :
The Montoison Heritage Friends Association is organizing a yard sale in the historic village of Montoison. We hope to see many of you there!
L’événement Vide-Grenier à Montoison Montoison a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme