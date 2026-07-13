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AGENDA · Montoison

Vide-Grenier à Montoison Vieux village Montoison

dimanche 30 août 2026 · Vieux village · Montoison

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Vieux village
Adresse
Place des Remparts
Ville
26800 Montoison
Département
Drôme
Tarif

Montoison

Vide-Grenier à Montoison

Vieux village Place des Remparts Montoison Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 16:00:00

Date(s) :
2026-08-30

L’Association des Amis du Patrimoine de Montoison organise un vide-grenier dans le vieux village de la commune de Montoison, venez nombreux !
  .

Vieux village Place des Remparts Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 67 36 43 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Montoison Heritage Friends Association is organizing a yard sale in the historic village of Montoison. We hope to see many of you there!

L’événement Vide-Grenier à Montoison Montoison a été mis à jour le 2026-07-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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