Prahecq

Vide-grenier à Prahecq

Rue du Château de la Voûte Prahecq Deux-Sèvres

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Vide-grenier jeudi 14 mai 2026 toute la journée au Parc de la Voûte à Prahecq;

Restauration et buvette sur place.

5€ les 5 mètres. .

Rue du Château de la Voûte Prahecq 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 26 47 55

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English : Vide-grenier à Prahecq

L’événement Vide-grenier à Prahecq Prahecq a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Niort Marais Poitevin