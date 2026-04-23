Vide-grenier à Prahecq Prahecq
Vide-grenier à Prahecq Prahecq jeudi 14 mai 2026.
Prahecq
Vide-grenier à Prahecq
Rue du Château de la Voûte Prahecq Deux-Sèvres
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Vide-grenier jeudi 14 mai 2026 toute la journée au Parc de la Voûte à Prahecq;
Restauration et buvette sur place.
5€ les 5 mètres. .
Rue du Château de la Voûte Prahecq 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 26 47 55
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English : Vide-grenier à Prahecq
L’événement Vide-grenier à Prahecq Prahecq a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Niort Marais Poitevin