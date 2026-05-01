Vide Grenier à Saint Cyr la Lande À l’étang Saint-Cyr-la-Lande
Vide Grenier à Saint Cyr la Lande À l’étang Saint-Cyr-la-Lande dimanche 24 mai 2026.
Saint-Cyr-la-Lande
Vide Grenier à Saint Cyr la Lande
À l’étang Lieu-dit Varanne Saint-Cyr-la-Lande Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Offrez une deuxième vie à vos objets jeux de société, jouets, livres, vêtements, CD, DVD, consoles et jeux, article de puériculture…
Buvette et restauration sur place.
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Buvette et restauration sur place. .
À l’étang Lieu-dit Varanne Saint-Cyr-la-Lande 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 73 97
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English :
Give a second life to your objects: board games, toys, books, clothes, CDs, DVDs, consoles and games, childcare articles…
Refreshments and food on the spot.
L’événement Vide Grenier à Saint Cyr la Lande Saint-Cyr-la-Lande a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Thouarsais