Vide Grenier à St-Etienne-Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol
Vide Grenier à St-Etienne-Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol mardi 14 juillet 2026.
Saint-Étienne-Lardeyrol
Vide Grenier à St-Etienne-Lardeyrol
Palhaires Saint-Étienne-Lardeyrol Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 06:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-14
A 3 km de St Etienne Lardeyrol les amis de la Pierre St Georges organisent leur traditionnel vide grenier.
Repas, buvette.
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Palhaires Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 00 65
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English :
3 km from St Etienne Lardeyrol, les amis de la Pierre St Georges organize their traditional garage sale.
Meals and refreshments.
L’événement Vide Grenier à St-Etienne-Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay