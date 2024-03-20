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Vide Grenier à St-Etienne-Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol

Vide Grenier à St-Etienne-Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Palhaires

Ville : 43260 Saint-Étienne-Lardeyrol

Département : Haute-Loire

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Saint-Étienne-Lardeyrol

Vide Grenier à St-Etienne-Lardeyrol

Palhaires Saint-Étienne-Lardeyrol Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 06:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :
2026-07-14

A 3 km de St Etienne Lardeyrol les amis de la Pierre St Georges organisent leur traditionnel vide grenier.
Repas, buvette.
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Palhaires Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 00 65 

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English :

3 km from St Etienne Lardeyrol, les amis de la Pierre St Georges organize their traditional garage sale.
Meals and refreshments.

L’événement Vide Grenier à St-Etienne-Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay

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