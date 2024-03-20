Saint-Étienne-Lardeyrol

Vide Grenier à St-Etienne-Lardeyrol

Palhaires Saint-Étienne-Lardeyrol Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 06:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-14

A 3 km de St Etienne Lardeyrol les amis de la Pierre St Georges organisent leur traditionnel vide grenier.

Repas, buvette.

.

Palhaires Saint-Étienne-Lardeyrol 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 00 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

3 km from St Etienne Lardeyrol, les amis de la Pierre St Georges organize their traditional garage sale.

Meals and refreshments.

L’événement Vide Grenier à St-Etienne-Lardeyrol Saint-Étienne-Lardeyrol a été mis à jour le 2024-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay