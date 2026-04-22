Vide Grenier à Villers-sous-Prény Villers-sous-Prény
Vide Grenier à Villers-sous-Prény Villers-sous-Prény dimanche 28 juin 2026.
Villers-sous-Prény
Vide Grenier à Villers-sous-Prény
Villers-sous-Prény Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Vide grenier à Villers-sous-Prény le dimanche 28 juin
Organisé par l’ACCA
Informations et réservations au 06 45 87 36 53Tout public
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Villers-sous-Prény 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 45 87 36 53
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English :
Flea market in Villers-sous-Prény on Sunday, June 28
Organized by the ACCA
Information and bookings on 06 45 87 36 53
L’événement Vide Grenier à Villers-sous-Prény Villers-sous-Prény a été mis à jour le 2026-04-22 par OT PONT A MOUSSON