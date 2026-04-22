Villers-sous-Prény

Vide Grenier à Villers-sous-Prény

Villers-sous-Prény Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Vide grenier à Villers-sous-Prény le dimanche 28 juin

Organisé par l’ACCA

Informations et réservations au 06 45 87 36 53Tout public

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Villers-sous-Prény 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 45 87 36 53

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English :

Flea market in Villers-sous-Prény on Sunday, June 28

Organized by the ACCA

Information and bookings on 06 45 87 36 53

L’événement Vide Grenier à Villers-sous-Prény Villers-sous-Prény a été mis à jour le 2026-04-22 par OT PONT A MOUSSON