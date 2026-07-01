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AGENDA · Adast

Vide-grenier Salle des fêtes Adast

dimanche 19 juillet 2026 · Salle des fêtes · Adast

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
07:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
ADAST
Ville
65260 Adast
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Adast

Vide-grenier

Salle des fêtes ADAST Adast Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 07:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-19

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Salle des fêtes ADAST Adast 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 65 71 22 67 

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English :

L’événement Vide-grenier Adast a été mis à jour le 2026-07-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65