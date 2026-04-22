Vide-Grenier ANDREST Andrest
Vide-Grenier ANDREST Andrest dimanche 10 mai 2026.
Andrest
Vide-Grenier
ANDREST 3 place de La République Andrest Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Vide grenier organisé par l’Association Andrest Animations
Pour les exposants, 3€ le mètre extérieur et 4€ le mètre intérieur avec table
Restauration et buvette sur place !
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ANDREST 3 place de La République Andrest 65390 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 67 23 32 10
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English :
Garage sale organized by the Association Andrest Animations
For exhibitors, 3? per metre outside and 4? per metre inside with table
Food and refreshments on site!
L’événement Vide-Grenier Andrest a été mis à jour le 2026-04-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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