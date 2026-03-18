Vide-grenier annuel Usseau Val-du-Mignon
Vide-grenier annuel Usseau Val-du-Mignon dimanche 7 juin 2026.
Vide-grenier annuel Usseau
Route de la Forêt Val-du-Mignon Deux-Sèvres
Tarif : – – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Le Comité des Fêtes d’Usseau vous donne rendez-vous pour son grand vide-grenier annuel !
Dimanche 7 juin 2026
De 7h à 18h
Route de la Forêt Usseau (Val-du-Mignon)
Que vous soyez chineur passionné, vendeur d’un jour ou simple curieux, venez passer une journée conviviale en famille ou entre amis !
Le Comité des Fêtes d’Usseau vous prépare une journée conviviale comme on les aime
objets insolites
trésors oubliés
bonnes affaires
buvette & restauration sur place
Et pour les gourmands
Moules Frites à 13€ (sur réservation uniquement)
Ouvert aux professionnels et aux particuliers
Venez chiner, vendre et partager un bon moment dans la bonne humeur ! .
Route de la Forêt Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 38 19 50
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English : Vide-grenier annuel Usseau
L’événement Vide-grenier annuel Usseau Val-du-Mignon a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Niort Marais Poitevin