Vide-grenier annuel Usseau

Route de la Forêt Val-du-Mignon Deux-Sèvres

Tarif : – – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le Comité des Fêtes d’Usseau vous donne rendez-vous pour son grand vide-grenier annuel !

Dimanche 7 juin 2026

De 7h à 18h

Route de la Forêt Usseau (Val-du-Mignon)

Que vous soyez chineur passionné, vendeur d’un jour ou simple curieux, venez passer une journée conviviale en famille ou entre amis !

Le Comité des Fêtes d’Usseau vous prépare une journée conviviale comme on les aime

objets insolites

trésors oubliés

bonnes affaires

buvette & restauration sur place

Et pour les gourmands

Moules Frites à 13€ (sur réservation uniquement)

Ouvert aux professionnels et aux particuliers

Venez chiner, vendre et partager un bon moment dans la bonne humeur ! .

Route de la Forêt Val-du-Mignon 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 38 19 50

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English : Vide-grenier annuel Usseau

L’événement Vide-grenier annuel Usseau Val-du-Mignon a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Niort Marais Poitevin