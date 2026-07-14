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AGENDA · Pouldreuzic

Vide grenier Apel Notre-Dame de Lorette Pouldreuzic

dimanche 11 octobre 2026 · Pouldreuzic

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
5 Hent Sant Faron
Ville
29710 Pouldreuzic
Département
Finistère
Tarif

Pouldreuzic

Vide grenier Apel Notre-Dame de Lorette

5 Hent Sant Faron Pouldreuzic Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Amis fouineurs , c’est Votre rendez-vous !
organisé par l’Apel Notre-Dame de Lorette   .

5 Hent Sant Faron Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 76 10 37 13 

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English :

L’événement Vide grenier Apel Notre-Dame de Lorette Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Destination Pays Bigouden

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