AGENDA · Pouldreuzic
Vide grenier Apel Notre-Dame de Lorette Pouldreuzic
dimanche 11 octobre 2026 · Pouldreuzic
Informations pratiques
Pouldreuzic
Vide grenier Apel Notre-Dame de Lorette
5 Hent Sant Faron Pouldreuzic Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Amis fouineurs , c’est Votre rendez-vous !
organisé par l’Apel Notre-Dame de Lorette .
5 Hent Sant Faron Pouldreuzic 29710 Finistère Bretagne +33 6 76 10 37 13
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English :
L’événement Vide grenier Apel Notre-Dame de Lorette Pouldreuzic a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Destination Pays Bigouden
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