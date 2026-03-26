Vide-grenier Le Bourg Argentonnay
Vide-grenier Le Bourg Argentonnay dimanche 31 mai 2026.
Vide-grenier
Le Bourg LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Vide-grenier dans les rues du bourg de Breuil-sous-Argenton.
Buvette et restauration assurée par le foodtruck La P’tite Escale .
Tarif exposant: 1 € le mètre linéaire. .
Le Bourg LE BREUIL-SOUS-ARGENTON Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 32 46 60 comitedubreuil@laposte.net
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Argentonnay a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Bocage Bressuirais
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