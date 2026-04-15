Arsac-en-Velay

Vide-grenier

Parking de l’école Arsac-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 07:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Comme chaque année, l’APE Arsac-en-Velay organise son vide-grenier.

N’hésitez pas à venir chiner, vendre ou simplement passer un moment sympa avec nous.

Et comme toujours, les bénéfices serviront à financer les projets des enfants de l’école .

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Parking de l’école Arsac-en-Velay 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 47 31 29 ape.arsacenvelay@gmail.com

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English :

Like every year, the APE Arsac-en-Velay organizes its garage sale.

Don’t hesitate to come and bargain, sell or simply spend a good time with us.

And, as always, the proceeds will go towards funding the school children?s projects.

L’événement Vide-grenier Arsac-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay