Vide-grenier Arsac-en-Velay
Vide-grenier Arsac-en-Velay vendredi 8 mai 2026.
Arsac-en-Velay
Vide-grenier
Parking de l’école Arsac-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 07:00:00
fin : 2026-05-08 18:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Comme chaque année, l’APE Arsac-en-Velay organise son vide-grenier.
N’hésitez pas à venir chiner, vendre ou simplement passer un moment sympa avec nous.
Et comme toujours, les bénéfices serviront à financer les projets des enfants de l’école .
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Parking de l’école Arsac-en-Velay 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 47 31 29 ape.arsacenvelay@gmail.com
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English :
Like every year, the APE Arsac-en-Velay organizes its garage sale.
Don’t hesitate to come and bargain, sell or simply spend a good time with us.
And, as always, the proceeds will go towards funding the school children?s projects.
L’événement Vide-grenier Arsac-en-Velay a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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