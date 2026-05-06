Vide grenier Association Miss en BMX Piste BMX Cornimont

Cornimont

Vide grenier Association Miss en BMX

Piste BMX 22 Le Rond Champ Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 07:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

L’Association Miss en BMX organise son tout premier vide-grenier ! Venez chiner, vendre et passer un moment convivial tout au long de la journée.

Buvette et restauration disponibles sur place. Pour les exposants, si vous souhaitez réserver votre emplacement, merci de demander le formulaire d’inscription par e-mail à miss.en.bmx67@gmail.com.Tout public

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Piste BMX 22 Le Rond Champ Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 37 99 66 35

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English :

The Miss en BMX Association is organizing its very first garage sale! Come and browse, sell and spend a convivial moment all day long.

Refreshments and food available on site. For exhibitors wishing to reserve a space, please request the registration form by e-mail to miss.en.bmx67@gmail.com.

L’événement Vide grenier Association Miss en BMX Cornimont a été mis à jour le 2026-05-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES