Cornimont

Concert Luc Arbogast Le Chant des Pierres

Chapelle de Travexin 4 Route de Ventron Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-27 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-28

L’association des Amis de la chapelle de Travexin ont l’honneur de vous convier non pas à un mais deux concerts de LUC ARBOGAST, avec Le Chant des Pierres . Places limitées, sur réservation. Découvrez Luc Arbogast en concert passez un moment hors du temps, où l’artiste aux 13 millions de vues sur The Voice , vous enchantera avec sa voix d’or! Entrez dans son univers où se mêlent: joies émotions et secrets d’un autre temps! Après bientôt 30 ans passés sur les routes de France, au pieds des cathédrales, au chœur des plus humbles églises, ou à l’Olympia ,Luc ARBOGAST communie avec son public en le faisant rire, chanter et danser! Disque d’or puis double disque de platine, ce troubadour atypique, ambassadeur du patrimoine, authentique et charismatique vous fera vibrer au son de son fameux bouzouki Irlandais, de percussions, d’instruments à vent, et de ses fameux grelots! Autodidacte jouant à l’oreille sans connaître le solfège, Luc Arbogast chante et joue une musique inspirée de la musique médiévale, et des traditions paysannes. Ses notes basses soulignent le lien avec la terre, ses aiguës, le lien avec le ciel. Ne manquez pas ce concert, vous en reviendrez charmés et remplis d’énergie! Renseignements par téléphone ou par mail. Petite restauration et buvette sur place avant le concert du samedi soir.Tout public

25 .

Chapelle de Travexin 4 Route de Ventron Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 21 04 66 26 chapelle.travexin@free.fr

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English :

The Association des Amis de la Chapelle de Travexin is pleased to invite you to not one, but two concerts by LUC ARBOGAST, with Le Chant des Pierres . Limited seating, booking essential. Discover Luc Arbogast in concert: spend a timeless moment, where the artist with 13 million views on The Voice will enchant you with his golden voice! Enter his world of joy, emotion and secrets from another time! After almost 30 years on the road in France, at the foot of cathedrals, in the heart of humble churches, or at the Olympia, Luc ARBOGAST shares his passion with his audience, making them laugh, sing and dance! Gold disc, then double platinum disc, this atypical troubadour, ambassador of our heritage, authentic and charismatic, will thrill you with the sound of his famous Irish bouzouki, percussion, wind instruments and his famous bells! Luc Arbogast is a self-taught musician who plays by ear, without any knowledge of music theory. His music is inspired by medieval music and farming traditions. His low notes emphasize the link with the earth, his high notes the link with the sky. Don’t miss this concert, you’ll come away enchanted and energized! Information by phone or e-mail. Snacks and refreshments available before the concert on Saturday evening.

L’événement Concert Luc Arbogast Le Chant des Pierres Cornimont a été mis à jour le 2026-05-22 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES