Spectacle Icônes par les Fêlé.es du Local Salle Jacques Villeret Cornimont

Spectacle Icônes par les Fêlé.es du Local

Salle Jacques Villeret 16 Rue des Grands Meix Cornimont Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 15:00:00

fin : 2026-06-07 16:30:00

2026-06-07

L’automne se pointe et voici de quoi l’ensoleiller ! Une soirée complète de réjouissances, des spectacles où la fraternité et la sororité fusionnent pour devenir l’adelphité la solidarité entre semblables, hommes ou femmes. En première partie, Sylvie Triboulot, enchanteuse de mots et de sons à partir de ses inspirations favorites, la nature et l’imaginaire. Petite restauration et buvette pour échanger entre vous et avec les artistes. Représentation du spectacle Icônes créé le 4 avril à Cornimont. Amatrices et pros, une vingtaine d’artistes sur scène. Parce que les femmes sont toutes des Icônes et que les Icônes sont toutes juste des femmes. On vous attend ! Réservation et paiement sur Hello Asso. Billetterie possible le soir-même dans la limite des places disponibles. Vidéos et infos sur notre site web.Tout public

Salle Jacques Villeret 16 Rue des Grands Meix Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 26 47 51 22 felesdulocal@gmail.com

Autumn is just around the corner, and here’s something to brighten it up! A full evening of festive entertainment, where fraternity and sorority merge to become adelphity: solidarity between fellow men and women. Opening the evening is Sylvie Triboulot, an enchanter of words and sounds based on her favorite inspirations: nature and the imaginary. Light refreshments and refreshment stands for sharing with the artists and each other. Performance of the show Icônes created on April 4 in Cornimont. Amateurs and pros alike, some twenty artists on stage. Because women are all Icons, and Icons are all just women. We look forward to seeing you there! Booking and payment on Hello Asso. Tickets available on the night, subject to availability. Videos and info on our website.

