Visite du Jardin de Bonnegoutte, Jardin de Bonnegoutte, Cornimont

Visite du Jardin de Bonnegoutte 5 – 7 juin Jardin de Bonnegoutte Vosges

Possibilité de pique-niquer sous la grande tonnelle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

« La terre appartient à ses propriétaires, mais le paysage appartient à celui qui le regarde ».

Les proriétaires du Jardin de Bonnegoutte vous invitent durant ces trois journées à venir découvrir ou redécouvrir le jardin qu’ils ont façonné avec amour au coeur de la Vallée de Travexin.

Au fil de la promenade s’offriront à votre regard une multitude de plantes, arbustes et plan d’eau.

Jardin de Bonnegoutte 1 chemin de Bonnegoutte 88310 Cornimont Cornimont 88310 Vosges Grand Est 06 81 78 77 24 http://www.jardindebonnegoutte.fr Dix ans en arrière, c’était encore une ancienne carrière de sable vouée à l’abandon, envahie par la friche. Aujourd’hui, c’est devenu un jardin magique pour le plaisir des sens, entièrement dédié à la biodiversité où se côtoient en une parfaite harmonie de nombreuses variétés de plantes diverses, rosiers, hortensias, plantes aquatiques…. Le jardin se trouve en bordure de route D 486 entre Cornimont et le Thillot. Vaste parking et possibilité pour les personnes à mobilité réduite d’entrer directement dans le jardin en voiture. Grande tonnelle pour vous abriter du soleil ou de la pluie.

« La terre appartient à ses propriétaires, mais le paysage appartient à celui qui le regarde ».

Marc Fulgoni