Championnat Grand Est BMX RACE 2026 Piste BMX Cornimont

Cornimont

Championnat Grand Est BMX RACE 2026

Piste BMX 22 Le Rond Champ Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 16:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Les meilleurs pilotes de la région se donnent rendez-vous pour s’affronter et tenter de décrocher le titre de Champion du Grand Est. Les compétitions débuteront à 11h et se poursuivront jusqu’à 16h, suivies de la remise des récompenses à 16h30. Entrée gratuite pour tous. Restauration et buvette sur place.Tout public

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Piste BMX 22 Le Rond Champ Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 41 81 52 34

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English :

The region?s best riders will be competing for the title of Champion du Grand Est. Competitions start at 11am and run until 4pm, followed by the awards ceremony at 4:30pm. Free admission for all. Catering and refreshments on site.

L’événement Championnat Grand Est BMX RACE 2026 Cornimont a été mis à jour le 2026-05-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES