Championnat Grand Est BMX RACE 2026 Piste BMX Cornimont
Championnat Grand Est BMX RACE 2026 Piste BMX Cornimont dimanche 24 mai 2026.
Cornimont
Championnat Grand Est BMX RACE 2026
Piste BMX 22 Le Rond Champ Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 16:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Les meilleurs pilotes de la région se donnent rendez-vous pour s’affronter et tenter de décrocher le titre de Champion du Grand Est. Les compétitions débuteront à 11h et se poursuivront jusqu’à 16h, suivies de la remise des récompenses à 16h30. Entrée gratuite pour tous. Restauration et buvette sur place.Tout public
0 .
Piste BMX 22 Le Rond Champ Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 41 81 52 34
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English :
The region?s best riders will be competing for the title of Champion du Grand Est. Competitions start at 11am and run until 4pm, followed by the awards ceremony at 4:30pm. Free admission for all. Catering and refreshments on site.
L’événement Championnat Grand Est BMX RACE 2026 Cornimont a été mis à jour le 2026-05-06 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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