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Festival des arts mélangés rue de la 3ème D.I.A Cornimont

Festival des arts mélangés rue de la 3ème D.I.A Cornimont

Festival des arts mélangés rue de la 3ème D.I.A Cornimont samedi 23 mai 2026.

Lieu : rue de la 3ème D.I.A

Adresse : Territoire de la CC des Hautes Vosges

Ville : 88310 Cornimont

Département : Vosges

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 0 Gratuit

Cornimont

Festival des arts mélangés

rue de la 3ème D.I.A Territoire de la CC des Hautes Vosges Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-23

Cette année le thème du festival est Le territoire fait son cinéma . Au programme des animations, des spectacles, des ateliers, des expositions, des jeux…accessible à tous ! Pour s’inscrire rendez-vous sur le site internet www.cchautesvosges.fr à partir du 11 mai ou par téléphone 03 29 24 02 88 ou à l’accueil de la CCHV à CornimontTout public
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rue de la 3ème D.I.A Territoire de la CC des Hautes Vosges Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 02 88 

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English :

The theme of this year’s festival is Le territoire fait son cinéma . On the program: entertainment, shows, workshops, exhibitions, games… accessible to all! To register, go to www.cchautesvosges.fr from May 11, or phone 03 29 24 02 88 or the CCHV office in Cornimont

L’événement Festival des arts mélangés Cornimont a été mis à jour le 2026-04-28 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES

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