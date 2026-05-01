Festival des arts mélangés rue de la 3ème D.I.A Cornimont

Cornimont

Festival des arts mélangés

rue de la 3ème D.I.A Territoire de la CC des Hautes Vosges Cornimont Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-23

Cette année le thème du festival est Le territoire fait son cinéma . Au programme des animations, des spectacles, des ateliers, des expositions, des jeux…accessible à tous ! Pour s’inscrire rendez-vous sur le site internet www.cchautesvosges.fr à partir du 11 mai ou par téléphone 03 29 24 02 88 ou à l’accueil de la CCHV à CornimontTout public

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rue de la 3ème D.I.A Territoire de la CC des Hautes Vosges Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 02 88

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English :

The theme of this year’s festival is Le territoire fait son cinéma . On the program: entertainment, shows, workshops, exhibitions, games… accessible to all! To register, go to www.cchautesvosges.fr from May 11, or phone 03 29 24 02 88 or the CCHV office in Cornimont

L’événement Festival des arts mélangés Cornimont a été mis à jour le 2026-04-28 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES