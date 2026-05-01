Festival des arts mélangés rue de la 3ème D.I.A Cornimont
Festival des arts mélangés rue de la 3ème D.I.A Cornimont samedi 23 mai 2026.
Cornimont
Festival des arts mélangés
rue de la 3ème D.I.A Territoire de la CC des Hautes Vosges Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-23
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-23
Cette année le thème du festival est Le territoire fait son cinéma . Au programme des animations, des spectacles, des ateliers, des expositions, des jeux…accessible à tous ! Pour s’inscrire rendez-vous sur le site internet www.cchautesvosges.fr à partir du 11 mai ou par téléphone 03 29 24 02 88 ou à l’accueil de la CCHV à CornimontTout public
0 .
rue de la 3ème D.I.A Territoire de la CC des Hautes Vosges Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 02 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The theme of this year’s festival is Le territoire fait son cinéma . On the program: entertainment, shows, workshops, exhibitions, games… accessible to all! To register, go to www.cchautesvosges.fr from May 11, or phone 03 29 24 02 88 or the CCHV office in Cornimont
L’événement Festival des arts mélangés Cornimont a été mis à jour le 2026-04-28 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
À voir aussi à Cornimont (Vosges)
- Marché aux plantes École du centre Cour de l’École Cornimont 9 mai 2026
- Vide-grenier Zone de la Voie Verte des Hautes-Vosges Cornimont 14 mai 2026
- Biennale artistique Centre de Polyactivité Cornimont 14 mai 2026
- Visite du Jardin de Bonnegoutte, Jardin de Bonnegoutte, Cornimont 5 juin 2026
- Spectacle Icônes par les Fêlé.es du Local Salle Jacques Villeret Cornimont 7 juin 2026