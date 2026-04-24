Vide-grenier Zone de la Voie Verte des Hautes-Vosges Cornimont
Vide-grenier Zone de la Voie Verte des Hautes-Vosges Cornimont jeudi 14 mai 2026.
Cornimont
Vide-grenier
Zone de la Voie Verte des Hautes-Vosges Route des Rochettes Cornimont Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 07:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Vide-grenier organisé par le comité des fêtes de Cornimont. Buvette et restauration sur place tout au long de la journée. Réservé aux particuliers. Renseignements et réservations auprès du comité des fêtes.Tout public
0 .
Zone de la Voie Verte des Hautes-Vosges Route des Rochettes Cornimont 88310 Vosges Grand Est +33 6 34 67 76 06 cdfcornimont@gmail.com
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English :
Garage sale organized by the Cornimont Festival Committee. Refreshments and food available all day long. Open to private individuals only. Information and bookings from the comité des fêtes.
L’événement Vide-grenier Cornimont a été mis à jour le 2026-04-24 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES
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