Informations pratiques

Auriat

Vide grenier

Auriat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 08:00:00

fin : 2026-08-01 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Vide grenier toute la journée sur le site de l’Etang d’Auriat.

Marché, buvette et restauration.

Exposition photos Les femmes inspirantes Creusoises.

Tombola

Kermesse à partir de 14h.

Inscriptions sur place ou au 06 07 50 80 73 (1€ le mètre linéaire) .

Auriat 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 50 80 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Auriat a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Creuse Sud Ouest