AGENDA · Auriat
Vide grenier Auriat
samedi 1 août 2026 · Auriat
Informations pratiques
Auriat
Vide grenier
Auriat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 08:00:00
fin : 2026-08-01 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Vide grenier toute la journée sur le site de l’Etang d’Auriat.
Marché, buvette et restauration.
Exposition photos Les femmes inspirantes Creusoises.
Tombola
Kermesse à partir de 14h.
Inscriptions sur place ou au 06 07 50 80 73 (1€ le mètre linéaire) .
Auriat 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 50 80 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Auriat a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Creuse Sud Ouest