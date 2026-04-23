Vide Grenier Rue du foirail Auros

Auros

Vide Grenier

Rue du foirail Foyer rural Auros Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Rendez-vous le 10 mai pour notre vide grenier annuel. .

Rue du foirail Foyer rural Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine assoanimauros@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide Grenier Auros a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Entre-deux-Mers