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Vide Grenier Rue du foirail Auros

Vide Grenier Rue du foirail Auros

Vide Grenier Rue du foirail Auros dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Rue du foirail

Adresse : Foyer rural

Ville : 33124 Auros

Département : Gironde

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Auros

Vide Grenier

Rue du foirail Foyer rural Auros Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Rendez-vous le 10 mai pour notre vide grenier annuel.   .

Rue du foirail Foyer rural Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine   assoanimauros@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide Grenier Auros a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Entre-deux-Mers

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