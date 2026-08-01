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AGENDA · Avril

Vide grenier Avril

jeudi 20 août 2026 · Avril

Vide grenier Avril

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
07:30:00
Adresse
4 rue de la mairie
Ville
54150 Avril
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Avril

Vide grenier

4 rue de la mairie Avril Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-20 07:30:00
fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Vide grenier organisé par Coeur d’Avril

Buvette et restauration sur placeTout public
0  .

4 rue de la mairie Avril 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 00 75 

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English :

Yard Sale Organized by Coeur d’Avril

Refreshments and food available on site

L’événement Vide grenier Avril a été mis à jour le 2026-08-06 par MILTOL