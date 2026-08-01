AGENDA · Avril
Vide grenier Avril
jeudi 20 août 2026 · Avril
Informations pratiques
Avril
Vide grenier
4 rue de la mairie Avril Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-08-20 07:30:00
fin : 2026-08-20 18:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Vide grenier organisé par Coeur d’Avril
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
4 rue de la mairie Avril 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 00 75
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English :
Yard Sale Organized by Coeur d’Avril
Refreshments and food available on site
L’événement Vide grenier Avril a été mis à jour le 2026-08-06 par MILTOL