Informations pratiques

Avril

Vide grenier

4 rue de la mairie Avril Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-08-20 07:30:00

fin : 2026-08-20 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Vide grenier organisé par Coeur d’Avril

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

4 rue de la mairie Avril 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 46 00 75

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English :

Yard Sale Organized by Coeur d’Avril

Refreshments and food available on site

L’événement Vide grenier Avril a été mis à jour le 2026-08-06 par MILTOL