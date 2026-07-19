Vide-grenier Ban-sur-Meurthe-Clefcy
dimanche 13 septembre 2026 · Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Informations pratiques
Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Vide-grenier
Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 06:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes. Buvette et restauration sur place.
Réservation possible jusqu’au 8 septembre.Tout public
0 .
Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est +33 6 84 49 67 27 comitedesfetes.bsmc@gmail.com
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English :
Yard sale organized by the Festival Committee. Refreshments and food available on site.
Reservations can be made until September 8.
L’événement Vide-grenier Ban-sur-Meurthe-Clefcy a été mis à jour le 2026-07-19 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES
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