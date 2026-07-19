Informations pratiques

Ban-sur-Meurthe-Clefcy

Vide-grenier

Ban-sur-Meurthe-Clefcy Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-13 06:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Vide-grenier organisé par le Comité des Fêtes. Buvette et restauration sur place.

Réservation possible jusqu’au 8 septembre.Tout public

0 .

Ban-sur-Meurthe-Clefcy 88230 Vosges Grand Est +33 6 84 49 67 27 comitedesfetes.bsmc@gmail.com

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English :

Yard sale organized by the Festival Committee. Refreshments and food available on site.

Reservations can be made until September 8.

L’événement Vide-grenier Ban-sur-Meurthe-Clefcy a été mis à jour le 2026-07-19 par OT INTERCOMMUNAL DE SAINT DIE DES VOSGES