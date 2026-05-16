Vide-grenier CARTERET Barneville-Carteret
Vide-grenier CARTERET Barneville-Carteret dimanche 26 juillet 2026.
Barneville-Carteret
Vide-grenier
CARTERET Avenue de la République Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Vide-grenier à Carteret. .
CARTERET Avenue de la République Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cotentin
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