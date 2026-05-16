Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-grenier CARTERET Barneville-Carteret

Vide-grenier CARTERET Barneville-Carteret

Vide-grenier CARTERET Barneville-Carteret dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : CARTERET

Adresse : Avenue de la République

Ville : 50270 Barneville-Carteret

Département : Manche

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Barneville-Carteret

Vide-grenier

CARTERET Avenue de la République Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Vide-grenier à Carteret.   .

CARTERET Avenue de la République Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cotentin

À voir aussi à Barneville-Carteret (Manche)