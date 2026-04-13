vide grenier Bazoilles sur Meuse, rue du chateau, Bazoilles-sur-Meuse
vide grenier Bazoilles sur Meuse, rue du chateau, Bazoilles-sur-Meuse jeudi 14 mai 2026.
vide grenier Bazoilles sur Meuse Jeudi 14 mai, 07h00 rue du chateau Vosges
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-14T07:00:00+02:00 – 2026-05-14T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-14T07:00:00+02:00 – 2026-05-14T19:00:00+02:00
L’Association Familles Rurales de Bazoilles sur Meuse organise sa brocante annuelle :
le Jeudi 14 Mai 2026 , rue du château .
Pour les exposants, le m linéaire est gratuit .
Buvette et restauration sur place , accès handicapé , toilettes sur place
Réservations possible au 06.74.43.46.95
rue du chateau rue du chateau 88300 Bazoilles sur Meuse Bazoilles-sur-Meuse 88300 Vosges Grand Est
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