vide grenier Bazoilles sur Meuse, rue du chateau, Bazoilles-sur-Meuse

vide grenier Bazoilles sur Meuse Jeudi 14 mai, 07h00 rue du chateau Vosges

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T07:00:00+02:00 – 2026-05-14T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-14T07:00:00+02:00 – 2026-05-14T19:00:00+02:00

L’Association Familles Rurales de Bazoilles sur Meuse organise sa brocante annuelle :

le Jeudi 14 Mai 2026 , rue du château .

Pour les exposants, le m linéaire est gratuit .

Buvette et restauration sur place , accès handicapé , toilettes sur place

Réservations possible au 06.74.43.46.95

rue du chateau rue du chateau 88300 Bazoilles sur Meuse Bazoilles-sur-Meuse 88300 Vosges Grand Est

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