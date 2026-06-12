Vide grenier Beauziac
Vide grenier Beauziac dimanche 30 août 2026.
Beauziac
Vide grenier
Centre bourg Beauziac Lot-et-Garonne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
Un café offert à chaque exposant.
Buvette et petite restauration sur place. .
Centre bourg Beauziac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 15 66 70
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Beauziac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne