Beauziac

Vide grenier

Centre bourg Beauziac Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Un café offert à chaque exposant.

Buvette et petite restauration sur place. .

Centre bourg Beauziac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 43 15 66 70

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Beauziac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Coteaux et Landes de Gascogne